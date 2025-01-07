Фіцо знову накинувся на Україну із неправдивими звинуваченнями

1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу до Європи. У Словаччині ніяк не хочуть із ним цим примиритися. Там вдаються до образ і погроз.

Заради дешевого газу країни-агресорки словацький прем'єр Роберт Фіцо навіть до Путіна на зустріч літав і листа лідерам ЄС писав зі скаргами на рішення Зеленського про зупинку транзиту. Як зазначає Politico, тепер у Словаччини з'явилися нові претензії, передає 24 Канал.

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Братислава бреше про "переговори про транзит"

Так, 7 січня у Брюсселі мала відбутися зустріч між представниками України, Словаччини та ЄС. Втім, за кілька годин до її початку Фіцо заявив, що Київ, буцімто, вийшов з обговорень. "У зв'язку з тим, що українська сторона не буде присутня... Єврокомісія вирішила скасувати зустріч", – повідомили у словацькому уряді.

За версією Братислави, міністри енергетики України і Словаччини мали зустрітися для обговорення наслідків завершення угоди про транзит російського газу до Європи через Україну.

Втім, у Києві заяви словацького уряду заперечили. Так, посол в ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що насправді, зустріч була ініційована Україною для обговорення погроз словацького прем’єра Роберта Фіцо щодо можливого припинення поставок електроенергії. Також посадовець зазначив, що переговори про транзит газу не планувалися.

За його словами, міністр енергетики України Герман Галущенко планував взяти участь у дискусіях у Брюсселі, але був змушений залишитися вдома "через складну ситуацію в енергетиці". Замість того, щоб прийняти пропозицію Києва про онлайн-зустріч, представники Єврокомісії запропонували перенести її на іншу дату.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Брюссель 9 січня для переговорів з Європейською комісією щодо припинення транзиту газу через Україну.