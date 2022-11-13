Путін ніколи не відмовиться від влади, – Чичваркін пояснив, чому диктатор не шукає наступника

На думку експертів, Владімір Путін вже шукає собі заміну. Подейкують, що наступником диктатора може стати син директора ФСБ Дмітрій Патрушев.

Проте російський підприємець та опозиціонер Євген Чичваркін переконаний, що Путін ніколи не відмовиться від влади. Про це він сказав у стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу.

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До жодного транзиту він не готовий, це абсолютна собача нісенітниця. Він триматиметься за крісло, як мурашка, вражена кордицепсом. Він буде мертвий, а його руки продовжуватимуть стискати крісло. Нікуди він не збирається і не йде.

Як стверджує Чичваркін, це просто самообман, до якого вдаються:

частина російської опозиції, тому може нічого зробити дефакто;

люди, котрі дуже втомилися від війни.

"На це працюють прихильники будь-яких теорій змов. Про жодний транзит влади взагалі мови бути не може", – наголошує Чичваркін.

Він зауважує, що влада зміцнилася навколо фюрера як ніколи. Раніше така кількість влади в одних руках у Росії, напевно, була лише за Сталіна.

Поки Путін не помре у калюжі власної сечі – жодного транзиту влади не буде. Щоправда, якщо диктатор не наробить якихось грандіозних помилок на кшталт "брудної бомби",

– запевняє підприємець.

Що змінить ситуацію

За словами Чичваркіна, все оточення Путіна прийшло для того, щоб красти й наживатися, але не захищати очманілого диктатора.

"Якщо потік кешу буде надто маленький, цих грошей почне бракувати – у них у всіх виникнуть питання: "Чи правильна це людина, навколо якої ми об'єдналися?". Поки потік грошей йде – то все нормально. А він йде. Все так цинічно, на жаль",

– пояснив російський опозиціонер.

Щобільше, транзит влади буде складно забезпечити, оскільки Путіну, найімовірніше, ніхто не дасть гарантій, як він свого часу Єльцину.

"Навіть якщо й дадуть, то обдурять. Щоб дати гарантії, має бути діалог – розмова двох і більше осіб. Але цього діалогу немає і не може бути, тому що ні Путін, ні хтось ще не готовий говорити про транзит влади", – підсумував Євгеній Чичваркін.

Чи можливий транзит влади в Росії: дивіться відео

Чи стане Патрушев наступником Путіна

Раніше російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін висловив думку про те, що наразі в Росії немає жодних ознак того, що відбувається транзит влади. Однак якщо певна частина влади має намір змістити Путіна, це треба робити зараз.

Втім, заміна Путіна на Патрушева, додав опозиціонер, до якісних змін у самій Росії безпосередньо не призведе. Війна закінчиться, але корінних змін не відбудеться.

"Патрушев, потім його син Діма, 42-річний, а потім? Онук Патрушева? Онук Путіна? Тобто немає того, заради кого відбувся б транзит", — наголосив Фейгін.