Нова пастка від Лукашенка: для чого Мінську транзит зерна з України

Білорусь запропонувала транспортувати українське зерно через свою територію до портів Литви. Про це стало відомо після зустрічі Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича.

Проте Білорусь є частиною військової машини Росії, а також учасником війни, адже надає свої майданчики ворогу для здійснення агресії проти України. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Співучасник військової агресії

Він наголосив, що не пригадує, щоб Україна розглядала можливість експорту чи зернових, чи інших товарів через територію Білорусі.

На думку політолога, українська сторона, зокрема профільний віцепрем'єр Олександр Кубраков, який відповідає за логістику товарів на зовнішні ринки, повинен прокоментувати, чи зверталась Україна до Білорусі з цим питанням.

А також чи ООН готова, за аналогією з тою зерновою угодою, що мала місце з Туреччиною, виступити гарантом позиції Білорусі як нейтральної країни. Поки ми тлумачимо її саме як сторону війни і як співучасника військової агресії, яку реалізовує Росія,

– зауважив він.

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Дипломатична пастка

Вігірінський вважає, що Білорусь намагається в черговий раз розіграти дипломатичну пастку у виконанні Александра Лукашенко.

Мовляв, хоч у Білорусі є військові бази, хоч ми й постачаємо військову техніку на користь Росії, хоч у нас проходять навчання мобілізовані російські військовослужбовці, але ми готові до певної нейтральної позиції,

– підкреслив політолог.

За його словами, не може бути сторона у війні водночас і країною-транзитером, від якої буде залежати експортний прибуток України.

"Це суперечить в цілому логіці, а також логіці подій, пов'язаних з роллю Білорусі у цій війні", – наголосив він.

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