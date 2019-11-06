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      Транзит газу: у Росії вперше прокоментували позов України на 12 мільярдів доларів

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      Росія вважає позов України "абсурдним"
      Росія вважає позов України "абсурдним" / ap.org

      "Нафтогаз" надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України. У Росії вважають це рішення "абсурдом".

      Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак зазначив, що позов на 12 мільярдів доларів проти "Газпрому" ще не розглядався, тому поки що передчасно його коментувати, повідомляють російські ЗМІ.

      Важливо: У Кремлі назвали 2 умови для транзитного контракту з Україною

      Новак також вважає, що рішення Антимонопольного комітету України, "коли вони нарахували 6,4 мільярдів доларів через нібито порушення "Газпромом" антимонопольного законодавства при використанні газотранспортної інфраструктури", це також абсурд.

      Це рішення суто політичне, кон'юнктурне, внутрішньоукраїнське. Воно абсурдне і підлягає скасуванню,
      – сказав Олександр Новак.

      Він також нагадав, що у наступному році суд розгляне апеляцію "Газпрому".

      "Ми продовжуємо пропонувати нашим українським партнерам для нормального відновлення довгострокових взаємин у рамках транзиту і поставок газу повернутися до питання мирного врегулювання", – додав Новак.

      Під "мирним врегулюванням" російський політик має на увазі відмову України від судових позовів проти РФ на 22 мільярди доларів. Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається "понять и простить" Росії цю суму. Детальніше – за посиланням.

      Довідка. З різних причин Україна та Росія досі не уклали нового транзитного контракту. Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

      До теми: Газпром офіційно відмовився постачати Україні газ

      Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

      Про другий етап: Переговори про транзит газу завершились: на що готова Росія

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Нафтогаз Газовий конфлікт Газ Газовий контракт Газпром
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