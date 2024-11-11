Частину траси Одеса – Рені вночі перекриють: яка причина

На трасі Одеса – Рені тимчасово зупинять рух транспорту через технічні роботи. Проїзд буде обмежений у нічний час 12 листопада для встановлення обладнання.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу. У ніч з 11 на 12 листопада, з 01:00 до 04:00, на транзитній ділянці автодороги "Одеса – Рені" повністю призупинять рух транспортних засобів.

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Трасу перекриють для технічного обслуговування

За інформацією наданою молдовськими дорожніми службами, це обмеження пов’язане з проведенням робіт із встановлення системи моніторингу руху.

Сучасне обладнання, яке встановлюється, допоможе в майбутньому підвищити безпеку та ефективність контролю на цій ділянці.

Через технічні роботи контрольні пости "Маяки" та "Удобне" тимчасово не пропускатимуть легкові та вантажні автомобілі.

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок, а за можливості – обрати інші маршрути для запобігання затримкам.

До слова, з 1 листопада на дорогах усіх міст України вводиться обмеження швидкості до 50 км/год на зимовий період. У містах, де раніше дозволялося 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження до 50 км/год.

Зміни не впливають на правила дорожнього руху, які залишаються незмінними.