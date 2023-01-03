Лотерея для окупантів, – Гайдай про роботу українських бійців на трасі Сватове – Кремінна

Ситуація на фронті у Луганській області залишається складною. Зокрема, тривають важкі бої за трасу Р66, яка сполучає Сватове з Кремінною.

Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Як зазначили у міноборони Британії, автошлях Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії.

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Як повідомив Гайдай, ця траса вже не перший день перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"Це дуже сильно ускладнює пересування особового складу окупантів, підвезення боєкомплекту чи перекидання техніки саме на напрямок Сватове – Кремінна", – сказав очільник Луганської ОВА.

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За його словами, поки що українські військові фізично цю трасу не контролюють.

Але вже є навіть кілька відео, де наші бійці Сил спеціальних операцій виходять на цю трасу й знищують по 2 – 3 одиниці ворожої техніки з особовим складом,

– розповів Гайдай.

Він додав, що такі дії українських захисників суттєво погіршують становище російських військ на цьому напрямку.

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Смертельна небезпека для окупантів

Адже через це російські загарбники не можуть просто так будь-що провозити по трасі Р66.

"Навіть просто проїхати по трасі – це вже для окупантів лотерея і смертельна небезпека. Вони чітко розуміють, що логістику треба вибудовувати іншим шляхом", – наголосив Гайдай.

Однак, за словами очільника Луганської ОВА, пошук інших логістичних варіантів для окупантів забере багато часу.

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