На трасі біля німецького Нюрнберга чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса

У Німеччині біля міста Нюрнберг невідомий взяв у заручники пасажирів автобуса. Попередньо відомо про 2 людей.

Ймовірно, злочинець озброєний. Про це повідомили ЗМІ.

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Невідомий взяв у заручники водіїв автобуса

Невідомий взяв у заручники людей, які були у автобусі. Попередньо писали, що у заручниках – тільки 2 водії.

Усі інші пасажири вийшли з автобуса на узбіччя шосе,

– мовилось у повідомленні.

Згодом німецьке видання Bild написало, що у заручниках – 3 пасажири автобуса. Інцидент трапився біля автомагістралі А9 біля населеного пункту Гредінг.

Відомо, що трасу перекрили повністю. Повідомляють також про 3 вибухи. Попередньо відомо, що на місці вже працює спецназ.

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