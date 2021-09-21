На трасі біля німецького Нюрнберга чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса
21 вересня 2021 , 22:56Читать новость на русском
Джерело:АР
У Німеччині біля міста Нюрнберг невідомий взяв у заручники пасажирів автобуса. Попередньо відомо про 2 людей.
Ймовірно, злочинець озброєний. Про це повідомили ЗМІ.
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Невідомий взяв у заручники водіїв автобуса
Невідомий взяв у заручники людей, які були у автобусі. Попередньо писали, що у заручниках – тільки 2 водії.
Усі інші пасажири вийшли з автобуса на узбіччя шосе,
– мовилось у повідомленні.
Згодом німецьке видання Bild написало, що у заручниках – 3 пасажири автобуса. Інцидент трапився біля автомагістралі А9 біля населеного пункту Гредінг.
Відомо, що трасу перекрили повністю. Повідомляють також про 3 вибухи. Попередньо відомо, що на місці вже працює спецназ.
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