На Дніпропетровщині військовий на ходу вистрибнув з автомобіля швидкої й загинув
На трасі Дніпро-Павлоград військовий на ходу вистрибнув з медичного автомобіля. На жаль, чоловік загинув на місці.
Трагедія трапилась в ніч на 13 березня на трасі Дніпро-Павлоград, біля селища Знаменівка. Інформацію підтвердили у поліції журналістам 24 Каналу.
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Військовослужбовець вистрибнув на ходу санітарної автівки
Місцеве видання "Репортер Дніпро" повідомило, що вночі на ходу з санітарного автомобіля вистрибнув 38-річний військовослужбовець. Захисник вдарився головою під час падіння та, на жаль, загинув на місці.
Санітарний автомобіль, у якому перебував чоловік, віз трьох поранених з фронту до військового госпіталю у Дніпрі. У військового, який вистрибнув на дорогу, була травма ноги.
На місце надзвичайної події одразу викликали карету швидкої, проте по приїзду медикам лише залишилось констатувати смерть. Лікарі припустили, що при падінні він міг отримати перелом основи черепа.
Триває розслідування всіх обставин
У пресслужбі поліції Дніпропетровської області журналістам 24 Каналу підтвердили, що на трасі біля Знаменівки на ходу автівки вистрибнув військовий та загинув. Наразі слідчі проводять розслідування, щоб встановити всі обставини трагічної події.
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