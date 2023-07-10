На трасі Київ – Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками: є загиблий, рух авто ускладнений

У Рівненській області 10 липня трапилася моторошна ДТП. Внаслідок зіткнення вантажівок загинула людина.

Автокатастрофа відбулася на трасі Київ – Чоп. У поліції Рівненщини розповіли деталі.

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Внаслідок ДТП є загиблий

У Дубенському районі Рівненщини сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок. У поліції розповіли, що повідомлення про аварію в селі Тараканів надійшло на спецлінію 102 10 липня о 16:15. Правоохоронцям зателефонували медики.

️Поліцейські попередньо з'ясували, що внаслідок зіткнення двох зустрічних вантажівок одна особа загинула, ще одну – доставили до лікарні, – мовиться у повідомленні.

Наразі ️на місці події працюють:

слідчо-оперативна група Дубенського РВП,

слідчий слідчого управління,

рятувальники. ️

Рух на цій ділянці траси Київ – Чоп ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Рівненщини

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У Києві також сталася моторошна ДТП

У неділю, 9 липня, легковик влетів у колонку на одній із заправок у Дніпровському районі Києва. Внаслідок цього там спалахнула потужна пожежа. Події розгортались у такій послідовності: