На трасі Київ – Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками: є загиблий, рух авто ускладнений
Джерело:поліція Рівненщини
У Рівненській області 10 липня трапилася моторошна ДТП. Внаслідок зіткнення вантажівок загинула людина.
Автокатастрофа відбулася на трасі Київ – Чоп. У поліції Рівненщини розповіли деталі.
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Внаслідок ДТП є загиблий
У Дубенському районі Рівненщини сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок. У поліції розповіли, що повідомлення про аварію в селі Тараканів надійшло на спецлінію 102 10 липня о 16:15. Правоохоронцям зателефонували медики.
️Поліцейські попередньо з'ясували, що внаслідок зіткнення двох зустрічних вантажівок одна особа загинула, ще одну – доставили до лікарні, – мовиться у повідомленні.
Наразі ️на місці події працюють:
- слідчо-оперативна група Дубенського РВП,
- слідчий слідчого управління,
- рятувальники. ️
Рух на цій ділянці траси Київ – Чоп ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські.
Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Рівненщини
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У Києві також сталася моторошна ДТП
У неділю, 9 липня, легковик влетів у колонку на одній із заправок у Дніпровському районі Києва. Внаслідок цього там спалахнула потужна пожежа. Події розгортались у такій послідовності:
- близько 15:10 до ДСНС надійшло повідомлення про займання на АЗС – рятувальним службам вдалось ліквідувати вогонь близько 16:35;
- до робіт залучили 15 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 62 представників особового складу;
- київський міський голова Віталій Кличко заявив, що внаслідок вибуху на АЗС постраждали 3 людини – їх госпіталізували до лікарні з опіками різного ступеня тяжкості;
- мовиться про водія автівки, пасажира та працівника заправки;
- згодом у мережі з'явилися кадри, на яких видно момент вибуху після врізання машини в колонку – на ньому можна побачити, що авто рухалося на шаленій швидкості.