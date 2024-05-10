Термін дії відстрочки по бронюванню: що зміниться у травні

За кілька днів, 18 травня, увійде в дію новий закон про мобілізацію. З поміж іншого, документ передбачає зміни умов бронювання та надання відстрочки.

Також у травні Кабмін продовжив бронювання для залізничників ще на один місяць. При цьому тривають дискусії навколо концепції економічного бронювання. 24 Канал розповідає, як зміняться терміни бронювання військовозобов'язаних.

Дивіться також Верховний суд пояснив, чи справді можна відмовитися від мобілізації через релігійні переконання

Бронювання залізничників

3 травня постановою № 492 уряд продовжив строк бронювання військовозобов'язаних залізничників ще на один місяць.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту <...>, які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", – йдеться у документі.

Економічне бронювання

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що парламентарі розглядають дві концепції бронювання:

перша передбачає розмір податків із зарплати військовозобов'язаного в 35 000 гривень, яких вистачить на утримання одного бійця ЗСУ;

друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних.

"Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких ви можете забронювати. Хто це буде – вирішуватиме керівник. За цих людей платитимуть мінімальну зарплату бійця щомісяця (наразі це 20 тисяч гривень)", – пояснив Арахамія.

Яким підприємствам доступне бронювання

. Допоки не ухвалять нову модель бронювання, діятимуть чинні норми щодо строків відстрочки за бронню.

Постановою Кабміну № 76 під час дії воєнного стану отримати дозвіл на бронювання своїх працівників від мобілізації можуть певні категорії установ та організацій. Категорії передбачають різні вимоги та різні документи.

На бронювання працівників мають право:

органи державної влади, інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критично важливі підприємства

! Наразі підприємство може забронювати 50% військовозобов'язаних працівників. Втім, іноді керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, але для цього вони мають обґрунтувати важливість конкретного співробітника для виконання певних завдань.

Згідно з рішенням Кабміну, працівники критично важливих підприємств у сфері ОПК підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Такі організації також мають право бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без кількісних обмежень.

Постанова НБУ № 21 також дещо змінює правила бронювання деяких працівників фінансового сектору. Зміни стосуються страховиків і компаній, які супроводжують автоматизовані банківські системи важливих для виконання операцій у системі електронних платежів НБУ банків. Зокрема, підприємства-надавачі послуг із супроводу такого програмного забезпечення можуть звертатися до Нацбанку для визначення їх критично важливими.

Право на бронювання працівників незалежно від кількості військовозобов'язаних та військових спеціальностей також мають керівники підприємств, організацій та установ, та окремі держслужбовці категорій А і Б.

Скільки триває відстрочка по бронюванню

Строк дії відстрочки не може перевищувати таких строків:

строку проведення мобілізації — для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

6 місяців — для військовозобов'язаних, які працюють:

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які задіяні у виробництві товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;