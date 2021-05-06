Траєкторія мого польоту закінчується біля вхідних дверей, – Антоненко про домашній арешт

Шевченківський суд Києва змінив Андрію Антоненку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Музикант відзначив, що все ще перебуває в обмежених умовах, попри вихід з СІЗО.

Але додав, зараз він вже може постійно бути з родиною. Про це Riffmaster розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Зверніть увагу Коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно, – інтерв'ю з Андрієм Антоненком

Все одно я перебуваю в обмежених умовах, – Антоненко

Музикант і військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ прокоментував зміну запобіжного заходу. За його словами, він все ще залишається під арештом, хоч і наразі перебуває вдома.

Ми маємо розуміти, що хоч я і вдома, але перебуваю в обмежених умовах і все одно це – арешт. І траєкторія мого польоту закінчується біля вхідних дверей,

– підкреслив Андрій Антоненко.

Однак він зазначив, попри це, цілодобово може обіймати своїх дітей, дружину. До того ж у гості можуть приїжджати його друзі.

Riffmaster пригадав, що перший вечір він провів у колі сім'ї. "Що було в перший вечір? Діти обліпили й дружина. У таких досі розгублених формах, така різка зміна, але в обіймах родини", – сказав Антоненко.

Довідка. Андрія Антоненка звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Під вартою музикант пробув 505 днів –

Антоненко вийшов з СІЗО: що відомо

30 квітня 2021 року Шевченківський суд Києва змінив Андрію Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Музикант, відомий як Riffmaster, назвав вихід з СІЗО "маленькою перемогою". Хоча й додав, що попереду – велика війна.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, Андрій Антоненко може отримати компенсацію за період перебування під вартою. Такий варіант можливий, якщо провину підозрюваного не доведуть. Водночас сам Антоненко вважає, що "час це точно не поверне".

з 14 грудня 2019 року.