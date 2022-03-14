Треба бити окупанта так, як тільки можемо, – Зеленський про відбудову міст після перемоги

Російські війська продовжують знищувати українську інфраструктуру та гатити по наших містах.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що після перемоги ми усе відбудуємо. Про це він сказав під час звернення 14 березня.

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Глава держави запевнив, що відновлять, зокрема найбільш постраждалі регіони – Київщину, Чернігівську область, Сумщину, Харків, Південь, Донбас.

"Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, кожну квартиру кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу", – зазначив Зеленський.

Однак зараз потрібно зосередитися на одному.

Але зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми маємо бити їх так, як тільки можемо. Гнати їх так, як тільки вміємо. Захищати міста. Захищати села. Захищати кожен метр нашої землі й кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі,

– зазначив Зеленський.

Зокрема, він додав, що уряд вже формує фонди, щоб швидко розбудувати та відновити Україну після перемоги.

Ранкове звернення Зеленського за 14 березня: дивіться відео