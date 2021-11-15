Треба бути чесним, – генсек НАТО не виключає повномасштабного вторгнення Росії в Україну

У НАТО фіксують велике скупчення російських військ біля кордону з Україною. Партнери оцінюють це як можливість реалізувати потенційні агресивні дії.

Росія має потенційні можливості провести агресивні дії проти України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він не може детально говорити про результати розвідувальних даних щодо ситуації неподалік кордону України. Про це він сказав на брифінгу з міністром закордонних справ України 15 листопада.

До теми Україна робить все можливе, щоб підсилитися, – Кулеба про загрози на різних напрямках

Столтенберг наголосив, що НАТО бачить збільшення напруги. "Ми повинні бути реалістами і розуміти, з якими викликами ми стикаємося. Ми бачимо величезне збільшення військової сили біля України", – наголосив посадовець. Він додав, що Росія вже використовувала таку методику тиску.

Я не хочу спекулювати, але я думаю, що нам потрібно бути чесними. Нам потрібно думати над тим, що існують потенційні можливості, які має Росія, щоб провести потенційні агресивні дії проти України,

– заявив Столтенберг.

Останні новини про російську ескалацію