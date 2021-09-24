"Треба дати в око, щоб ви замовкли": Милованов і Друзенко влаштували скандал у прямому ефірі

Тимофій Милованов і юрист Геннадій Друзенко поскандалили в прямому ефірі. Справа мало не дійшла до бійки, та все обійшлося лише словесними погрозами.

Конфлікт між радником керівника Офісу Президента і Миловановим та юристом Друзенком трапився у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

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Словесна перепалка Милованова і Друзенка

Спершу Друзенко попросив у Милованова шанобливо до нього ставитися та зважати на різницю в їхньому віці і його наукові ступені. Такі слова радник глави ОП розцінив як ейджизм.

"Так я ж не кажу, що ви молокосос? Не кажу. Це не ейджизм", – виправдався Друзенко.

Крім того, юрист дорікнув Милованову, що він поводиться, "як серед папуасів", хоча позиціонує себе як американського науковця.

Далі Друзенко пригадав Милованову його бійку з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком, після якої у нього залишився синець під оком.

Треба дати в око, щоб ви замовкли? То я дам, дуже просто,

– попередив Друзенко.

У відповідь економіст посміявся та попросив не звертатися до насильства, а повернутися до суті розмови (у студії обговорювали закон про олігархів).

Після цього ведуча припинила "дискусію" гостей студії.

Перепалка та бійка Милованова і Данилюка: що відомо