"Треба діяти оперативно": у партії Саакашвілі розповіли, коли "офіційно покажуть" політика

У Грузії партія Єдиний національний рух заявила, що невдовзі "покаже" Міхеїла Саакашвілі. Політик нібито повернувся на батьківщину після 8 років відсутності.

Офіційна "поява" третього грузинського президента запланована на вечір 2 жовтня. Про це повідомив член політсили Мурман Думбадзе.

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У нього багато прихильників. Його чекає вся Грузія, і ми офіційно покажемо Михеїла Саакашвілі завтра, о 20:05. Я вважаю, що треба діяти оперативно,

– сказав він.

За словами Думбадзе, Саакашвілі наразі перебуває в Грузії, а саме у Батумі.

Повернення Саакашвілі в Грузію

Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.

Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і наразі перебуває у Батумі.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що третій президент не перетинав кордон країни.

У Грузії проти Саакашвілі відкрито чотири кримінальні справи, за двома з них є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.