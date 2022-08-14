Треба посилювати нашу ППО, – Кривонос про безпілотники Ірану для росії

ЗСУ готові до можливої появи в окупантів іранських ударно-розвідувальних безпілотників. Українські військові адаптуються до нових ворожих "пташок" на фронті.

Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу та перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос. За його словами, якщо інформація про іранські безпілотники правдива, то це не надто добрі новини. Але ЗСУ обов'язково призвичаяться до цих апаратів.

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Потрібно посилювати систему ППО

Кривонос наголошує, що зараз потрібно активно працювати над тим, щоб посилювати власні системи протиповітряної оборони. На жаль, про це нагадували ще задовго до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Це не дуже приємна новина, але ми її очікували. Зрозуміло, що в деяких аспектах нам потрібно активно посилювати систему ППО. Говоримо ми про це не перший день, не перший рік, – зазначив Сергій Кривонос.

Він наголошує, що ЗСУ точно навчаться збивати іранські безпілотники. Вони будуть так само падати, як і російські "Орлани".

Кривонос про війну в Україні та іранські безпілотники: дивіться відео

росія могла отримала іранські безпілотники: коротко