Треба позбавляти громадянства України, – у ТКГ пояснили, як каратимуть за псевдовибори

У Росії пройшли вибори до Держдуми. Брати участь у голосуванні змусили також українців, що мешкають в ОРДЛО.

Про це заявив український представник у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він наголосив, що проти організаторів цих виборів будуть введенні санкції.

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Можливо, санкції не будуть дієвими, однак це ще один крок, який направлений на ізоляцію окремих людей від світової спільноти. Як наголосив Казанський, краща будь-яка реакція української сторони, ніж жодна.

Як каратимуть людей за участь у псевдовиборах

Натомість людей, які просто взяли участь у голосуванні, карати не будуть. Спеціально для цього мешканцям ОРДЛО видавали російські паспорти.

Їх треба просто позбавляти українського громадянства, якщо вони вже громадяни Росії. Денис Казанський

Представник ОРДЛО у ТКГ

На його думку, це черговий шантаж країни-агресорки У такий спосіб Кремль демонструє всьому світу, що якщо Україна зараз не піде на умови Росії, то втратить Донбас остаточно. Мовляв, забийте зараз або не заберете його ніколи.

Що змінили псевдовибори на Донбасі

Водночас політика країни-агресорки змінилась. Раніше Кремль сподівався змусити українську торону капітулювати. Зараз росіяни роблять все, щоб фактично остаточно розірвати зв'язки з Україною.

Як підкреслив Казанський, ватажки бойовиків відкрито голосували на виборах у Росії. Якщо раніше країна-агресорка намагалась приховати свою причетність до окупації Донбасу, то вибори стали черговим підтвердженням.

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