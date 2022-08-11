Треба простежити за наступними "бавовнами", – військовий експерт припустив, чим вдарили по Криму

У суспільстві точаться активні дискусії навколо вибухів у Новофедорівці, що на території тимчасово окупованого Криму. Дальність від лінії фронту понад 200 кілометрів, тому й цікаво, якою зброєю вдалось досягти таких результатів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Він також зазначив, що для того аби підтвердити ту чи іншу зброю, з якої вразили аеродром у Саках, потрібно простежити за наступними "бавовнами".

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За словами фахівця, версія про використання системи "Грім" має право на існування, тому що іноді наш оборонно-промисловий комплекс вміє робити дива.

З якої зброї вдарили по аеродрому росії у Новофедорівці

"Якщо раптом у нас з'явились снаряди до комплексу "Вільха", які вистріляли ще на початку війни, то, можливо, у нас була можливість зробити складніші ракети", – каже він.

За словами Івана Киричевського, визнавати це досить небезпечно, адже окупанти неодноразово били по заводах нашого оборонпрому.

до слова У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків

"Чому, станом на зараз, версія із системою "Грім" ("Сапсан"), виглядає так переконливо. Американські ЗМІ говорять про диверсію чи українську спецоперацію і це дуже приємно чути, адже наші ССО показували вищий пілотаж і за важчих умов", – каже Киричевський.

Проте додає, що самими лише диверсантами знищити авіаційний полк та пошкодити аеродром – занадто фантастично.

Як зазначає військовий експерт, версія ISW щодо удару модифікованим "Нептуном" є складною, адже потрібно виготовляти нову ракету та змінювати систему наведення.

Іван Киричевський військовий експерт Отримання ракет ATACMS теж може бути робочою версією, адже і Олексій Данілов та інші казали, що у випадку отримання Україною таких ракет, ніхто не озвучуватиме це публічно, а першими дізнаються про це росіяни.

На аеродромі у тимчасово окупованому Криму (Новофедорівка) згоріли літаки

Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним розповів, скільки повітряних суден було на території аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Він зауважив, що там зберігались:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР ;

6 гелікоптерів;

1 Іл-76.

Водночас радник глави ОП додав, що має у своєму розпорядженні відео, на якому можна побачити понищені ворожі літаки. На матеріалах, за його словами, можна розгледіти щонайменше дві "приземлені" Су-24. Але ми навіть не підозрювали, що все буде значно масштабніше.

Детальніше про можливу зброю, якою вдарили по аеродрому Новофедорівки: дивіться відео