Треба рішення суду, – Стефанчук про заборону ОПЗЖ

21 березня 2022 , 18:38
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Джерело:

Верховна Рада

РНБО запустила процедуру заборони діяльності проросійських партій в Україні. На період воєнного стану посіпаки Москви точно не працюватимуть.

Однак, щоб остаточно заборонити діяльність ОПЗЖ, потрібне рішення Мін'юсту, яке передадуть до суду. Про це розповів глава парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше ОПЗЖ і партії Шарія забороняють працювати в Україні через зв'язки з Росією

Кінцеве рішення ухвалюватиме судова влада.Також Стефанчук додав, що пленарне засідання Ради може відбутись вже цього тижня. 

Які партії заборонили 

На час воєнного стану зупинили роботу партій, представники яких є давніми прихильниками "русского міра". Зокрема: 

  • "Опозиційна платформа – За життя",
  • "Партія Шарія",
  • "Наші",
  • "Опозиційний блок",
  • "Ліва опозиція",
  • "Союз лівих сил",
  • "Держава",
  • "Прогресивна соціалістична партія України",
  • "Соціалістична партія України",
  • партія "Соціалісти",
  • "Блок Володимира Сальдо".

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Автор: Ольга Музика