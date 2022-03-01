Треба Путіна садити за стіл переговорів, поки з ним ще готові говорити, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно главу Кремля Путіна посадити за стіл переговорів просто зараз.

Принаймні, поки із ним ще готові про щось говорити. Про це президент сказав в інтерв'ю Reuters та CNN.

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Зеленський також додав, що хотів би вірити, що війна ще не триватиме довго.

Світ вже розуміє, що треба садити за стіл перемовин президента Російської Федерації поки ще з ним готові сісти за цей стіл перемовин. Я так вважаю,

– сказав Зеленський.

Він додав, що поки не може сказати, що для цього потрібно. Але зазначив, що "це вже не вимірюється грошима".

"На жаль, зараз це вимірюється людьми. Людей не буває дуже багато. Я б дуже хотів зберегти наше населенні і точно не ціною життів", – сказав Зеленський.

Примітно, що на четвертий день повномасштабного наступу Росії на Україну агресор сам попросив про проведення перемовин. Делегація росіян зустрілась з українською стороною 27 лютого.

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