Потрібно тримати відповідальність за країну, – мовний омбудсмен про скандал з Магучіх
Джерело:24 канал
Тарас Кремінь прокоментував скандал з українською спортсменкою Ярославою Магучіх, яка на Олімпіаді-2020 сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Мовний омбудсмен переконаний, що на міжнародних змаганнях українці мають "тримати високий рівень відповідальності за країну".
В ефірі одного із телеканалів Кремінь зазначив, що на тему спортивної дипломатії мав зустріч не лише зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом.
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Кремінь прокоментував скандал з Магучіх
Під час проведення та участі в офіційних брифінгах і пресконференціях громадяни України зобов'язані користуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх відрядила на змагання,
– наголосив мовний омбудсмен.
На запитання, чи він засуджує вчинок спортсменки, Кремінь відповів, що не поділяє "принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".
Водночас додав, що питання спортивної дипломатії дуже важливі. "Ніхто цьому не приділяв окрему увагу, а дарма. Я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість", – заявив Уповноважений із захисту мови.
Він вважає, що погано, коли про це говорить він або ще хтось, адже важливо, аби це було питанням світогляду і свідомості. Кремінь розповів, що перед Євро-2020 зустрічався з головою Асоціації українського футболу. У результаті спортсмени почали краще і більше говорити українською.
Скандал із Магучіх: головне
- На Олімпіаді-2020 українка Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль за стрибки у висоту. Росіянка Марія Ласіцкене тоді отримала "золото".
- Після завершення змагань спортсменки обійнялись та накрилися прапорами.
- У Міноборони наголосили, що спортсмени повинні розуміти, що в Україні триває війна.
- Водночас український каратист Станіслав Горуна заступився за дівчину, заявивши, що спорт – поза політикою. А мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що дії Магучіх є великою помилкою, але її можна виправити.