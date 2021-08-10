Потрібно тримати відповідальність за країну, – мовний омбудсмен про скандал з Магучіх

Тарас Кремінь прокоментував скандал з українською спортсменкою Ярославою Магучіх, яка на Олімпіаді-2020 сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Мовний омбудсмен переконаний, що на міжнародних змаганнях українці мають "тримати високий рівень відповідальності за країну".

В ефірі одного із телеканалів Кремінь зазначив, що на тему спортивної дипломатії мав зустріч не лише зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом.

Читайте також Все це роблять спеціально, – спортивний оглядач про фото Магучіх і Ласіцкене

Кремінь прокоментував скандал з Магучіх

Під час проведення та участі в офіційних брифінгах і пресконференціях громадяни України зобов'язані користуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх відрядила на змагання,

– наголосив мовний омбудсмен.

На запитання, чи він засуджує вчинок спортсменки, Кремінь відповів, що не поділяє "принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

Водночас додав, що питання спортивної дипломатії дуже важливі. "Ніхто цьому не приділяв окрему увагу, а дарма. Я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість", – заявив Уповноважений із захисту мови.

Він вважає, що погано, коли про це говорить він або ще хтось, адже важливо, аби це було питанням світогляду і свідомості. Кремінь розповів, що перед Євро-2020 зустрічався з головою Асоціації українського футболу. У результаті спортсмени почали краще і більше говорити українською.

Скандал із Магучіх: головне