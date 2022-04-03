Треба вбити сотні мирних, – посол України у Німеччині різко відповів Бербок на її пост про Бучу

Посол України у Німеччині Андрій Мельник прокоментував заяву глави Міністерства закордонних справ ФРН Анналени Бербок щодо звірств російських окупантів у Бучі, що на Київщині.

Очільниця МЗС Німеччини заявила, що фото з Бучі є нестерпними. А також пані дипломат додала, що усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Бербок наголосила, що Німеччина посилить санкції проти Росії та буде ще більше підтримувати Україну.

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Реакція посла України в Німеччині

Український дипломат Андрій Мельник написав, що для того, аби уряд Німеччини врешті-решт зважився більш жорстко діяти проти Росії "треба вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати та знову".

У своєму пості Мельник згадав про посилення тиску на Російську Федерацію та подальші санкції проти держави-агресора, а також про газове та нафтове ембарго.

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Український телемандрівник на початку квітня потрапив до звільненої Бучі та зняв спеціальне відео про ситуацію у місті. Він розповів про зруйновані будинки, вбитих цивільних, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі й президент Європейської ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що шокований звірствами російської армії у Київській області та наголосив, що проти Росії запровадять нові санкції.

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