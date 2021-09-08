Треба виділяти пріоритети, – політолог сказав, чому Україні не треба статусу союзника поза НАТО

Депутати не підтримали звернення до Конгресу США, щоб отримати статус основного союзника поза НАТО. Втім, набувши його, Україна не отримає велику перевагу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко. Як він зауважив, рекомендації експертів не вимагати цей статус були зумовлені розумінням того, як це може трактувати американська сторона.

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Чому Україна може обійтися без статусу

За словами Сушка, якби Україна автоматично мала статус привілейованого партнера поза межами НАТО, то це б нам не завадило. Однак його немає.

Для того, щоб отримати такий статус, необхідно докладати певних дипломатичних зусиль, що можуть трактуватися як відмова від курсу на повноцінне членство в Альянсі.

На думку політолога, якщо Україна проситиме надати їй статус особливого партнера поза НАТО, то такі дії можуть оцінити як відмову держави від членства в Альянсі.

З одного боку не так вже й погано мати такий статус, але з іншого – треба виділяти пріоритети,

– зауважив експерт.

Якщо Україна вже визначила, що її метою є вступ до НАТО й виконання необхідних критеріїв, то одночасно лобіювати статус партнерства поза межами Альянсу – не дуже логічно. Ба більше, міжнародні партнери можуть трактувати це не на користь держави.

Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова закликала депутатів не голосувати за надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, адже мета нашої держави – повноцінне членство.

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Скільки часу необхідно для вступу в НАТО

За словами Сушка, це залежить від великої кількості факторів, які Україна не може передбачити. Через це наразі й неможливо говорити про конкретні терміни.

"Це питання траєкторії шляху. Зрозуміло, що в умовах активного військового конфлікту з Росією формальне членство є дуже малоймовірним, як і будь-яке членство в безпекових організаціях", – додав експерт.

Сушко пояснив, чому Україні не треба статусу союзника поза НАТО: дивіться відео

Що цьому передувало