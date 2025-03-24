Треба виштовхувати війну в Росію, – Зеленський відреагував на удар по Сумах

Володимир Зеленський висловився щодо удару по Сумах. Там росіяни влучили у житловий квартал, є багато поранених.

Що сказав Зеленський про атаку по Сумах 24 березня

Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто рятує життя українців. Кожен такий день, усі ночі з російськими ракетами й дронами проти нашої країни, кожна доба війни – це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Я дякую всім, хто нам допомагає в цьому. Я дякую всім, хто працює на безпеку України, на захист наших людей, на захист наших міст,

– висловився президент.