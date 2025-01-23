Треба запитати Росію, Україна готова до миру, – Трамп про те, чи закінчиться війна цього року

Україна готова домовлятися про припинення вогню. Тому, чи можливе завершення війни найближчим часом, залежить тільки від Росії.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова президента США Дональда Трампа під час виступу на Економічному форумі в Давосі.

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Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році

Президент США зазначив, що питання закінчення війни у 2025 році, залежить від рішення Росії. Україна хотіла б, щоб бойові дії та атаки по містах і селах закінчилися якомога скоріше.

Дональд Трамп також сказав, що якби у 2022 році він був президентом Сполучених Штатів, то повномасштабна війна в Україні не почалася б.

Ця війна не мала б початися, в жодному випадку. І насправді під час моєї каденції про це і мови не було. Війна не почалася і не мала б початися. У мене були хороші стосунки з Путіним, я точно був впевнений, що він на Україну не нападе,

– розповів Трамп.

Однак, за словами президента США, останнім часом сталося багато поганих речей, які погіршили стосунки з Росією. Країна-агресорка в свою чергу почала повномасштабну війну. Втрати України, за словами Трампа, можуть бути насправді більшими.

Цілі міста стерті з лиця Землі, величезні будівлі просто руйнуються від бомб і ракет. І коли вам кажуть у новинах, що лише одну людину зачепило, то насправді це не так,

– додав Дональд Трамп.

Трамп і Путін можуть провести розмову про Україну

Дональд Трамп вже готується зустрітися з президентом Росії. Основною метою глави США під час розмови є завершення війни в Україні. Трамп не розповів, коли може відбутися ця зустріч.