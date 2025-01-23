Треба запитати Росію, Україна готова до миру, – Трамп про те, чи закінчиться війна цього року
- Україна готова домовлятися про припинення вогню, але завершення війни залежить від Росії.
Україна готова домовлятися про припинення вогню. Тому, чи можливе завершення війни найближчим часом, залежить тільки від Росії.
Про це 24 Канал пише з посиланням на слова президента США Дональда Трампа під час виступу на Економічному форумі в Давосі.
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Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році
Президент США зазначив, що питання закінчення війни у 2025 році, залежить від рішення Росії. Україна хотіла б, щоб бойові дії та атаки по містах і селах закінчилися якомога скоріше.
Дональд Трамп також сказав, що якби у 2022 році він був президентом Сполучених Штатів, то повномасштабна війна в Україні не почалася б.
Ця війна не мала б початися, в жодному випадку. І насправді під час моєї каденції про це і мови не було. Війна не почалася і не мала б початися. У мене були хороші стосунки з Путіним, я точно був впевнений, що він на Україну не нападе,
– розповів Трамп.
Однак, за словами президента США, останнім часом сталося багато поганих речей, які погіршили стосунки з Росією. Країна-агресорка в свою чергу почала повномасштабну війну. Втрати України, за словами Трампа, можуть бути насправді більшими.
Цілі міста стерті з лиця Землі, величезні будівлі просто руйнуються від бомб і ракет. І коли вам кажуть у новинах, що лише одну людину зачепило, то насправді це не так,
– додав Дональд Трамп.
Трамп і Путін можуть провести розмову про Україну
Дональд Трамп вже готується зустрітися з президентом Росії. Основною метою глави США під час розмови є завершення війни в Україні. Трамп не розповів, коли може відбутися ця зустріч.