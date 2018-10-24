Треба закривати ноги: Влад Яма розповів про конфлікт з Лесею Нікітюк на "Танцях з зірками"
Хореограф та суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма став новим гостем шоу "Слава+", яке виходить щосереди на YouTube-каналі Люкс ФМ. Він розповів про скандал з Лесею Нікітюк, який нещодавно стався на танцювальному шоу.
Як раніше повідомлялося, у перших ефірах шоу "Танці з зірками 2018" між Владом Ямою та Лесею Нікітюк спалахнув справжній конфлікт. Зокрема суддя сказав, що Лесі треба закривати ноги, на що відповіла, що йому треба "закривати рота".
Читайте також: "Танці з зірками 2018": Леся Нікітюк написала кумедну пісню про Влада Яму
Яма пояснив у інтерв’ю Славі Дьоміну, чому так різко прокоментував виступ Нікітюк.
За його словами, він не хотів образити телеведучу. А більшість просто не розуміє вислів "закривати ноги".
В цьому немає нічого образливого чи вульгарного, як мені хтось сказав недавно. "Закривати ноги" – це за допомогою одного коліна, прикривати інше. Коли ноги розкриті – це вульгарно,
– сказав Яма.
Хореограф підкреслив, що, в першу чергу, завжди намагається допомогти учасникам телешоу.
Більше про Влада Яму – у свіжому випуску "Слава+"