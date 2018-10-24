Треба закривати ноги: Влад Яма розповів про конфлікт з Лесею Нікітюк на "Танцях з зірками"

Хореограф та суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма став новим гостем шоу "Слава+", яке виходить щосереди на YouTube-каналі Люкс ФМ. Він розповів про скандал з Лесею Нікітюк, який нещодавно стався на танцювальному шоу.

Як раніше повідомлялося, у перших ефірах шоу "Танці з зірками 2018" між Владом Ямою та Лесею Нікітюк спалахнув справжній конфлікт. Зокрема суддя сказав, що Лесі треба закривати ноги, на що відповіла, що йому треба "закривати рота".

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Яма пояснив у інтерв’ю Славі Дьоміну, чому так різко прокоментував виступ Нікітюк.

За його словами, він не хотів образити телеведучу. А більшість просто не розуміє вислів "закривати ноги".

В цьому немає нічого образливого чи вульгарного, як мені хтось сказав недавно. "Закривати ноги" – це за допомогою одного коліна, прикривати інше. Коли ноги розкриті – це вульгарно,

– сказав Яма.

Хореограф підкреслив, що, в першу чергу, завжди намагається допомогти учасникам телешоу.

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