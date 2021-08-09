"Тренд на політв’язнів та катування": роковини початку репресій Лукашенка

9 серпня 2020 року відбулися вибори президента Республіки Білорусь, які пройшли на тлі безперервних репресій, в атмосфері страху та залякування суспільства. Виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам щодо вільних та демократичних виборів.

Численні порушення та фальсифікації не дозволяють вважати результати, оголошені ЦВК, реальним зображенням волі громадян Білорусі. Недовіра до офіційних результатів виборів призвела до масових стихійних мирних протестів громадян як у столиці, так і в інших містах по всій країні.

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Білоруський Правозахисний центр "Вясна" повідомляє, що за серпень 2020 року за участь у мирних акціях протесту було затримано понад 7500 громадян. Велика кількість затриманих після дня виборів призвела до перевантаження системи МВС. Внаслідок чого воно не могло протягом кількох днів надавати родичам інформацію про долю та місцеперебування затриманих.

Протягом місяця правозахисники зафіксували 500 випадків катувань, які свідчать про їх масове та систематичне використання.

Військовий тягне по асфальту учасника акцій протесту в Мінську, які почалися після оголошення попередніх результатів виборів президента Білорусі / Фото – TUT.BY

Політично мотивовані репресії тривали цілий рік. Станом на липень 2021 року за даними "Вясни", правоохоронці у різних районах Мінська проникають у будинки та квартири у пошуках символів протесту, затримуючи їх на роботі, проводять обшуки та допити.

Влада посилює різні форми тиску та репресій за активне громадянство та невдоволення діями уряду. Суди розглядають адміністративні справи проти громадян, затриманих за прапори та наклейки на вікнах та квартирах, вивішення державних прапорів та інших символів..,

– йдеться у моніторингу.

Тривають затримання мирних протестувальників, а також за використання біло-червоно-білої символіки, в тому числі в приватних будинках та на територіях. У липні, за даними Правозахисного центру, суди наклали щонайменше 27 штрафів на загальну суму 52,5 тисячі білоруських рублів. А також щонайменше 58 адміністративних арештів на загальну суму 932 дні. Також повідомляється про затримання в липні щонайменше 327 осіб.

Протягом липня 2021 року щонайменше 107 осіб були засуджені за кримінально-політичні справи. Моніторинг судових процесів, які проводили волонтери та адвокати Правозахисного центру, виявив численні порушення принципів справедливого судового розгляду та процесуальних прав та гарантій обвинуваченого. У місцях позбавлення волі на сьогодні в Білорусі перебуває 604 політв’язні, їх кількість продовжує зростати.

Правозахисний центр повідомляє і про тортури, психологічний тиск та погрози. Зокрема, у липні 2021 року Дмитро Ластовський розповів про загрози життю та здоров’ю, Євген Че про електрошокові тортури, Растислав Стефанович, Павло Нядбайла та Олександр Резнік про побиття під час затримання. Однак, суд відхилив клопотання захисників трьох останніх підсудних про приєднання матеріалів до розслідування за заявою про катування до матеріалів справи.

Деякі з політв'язнів Білорусі заявили про катування / Фото – Правозахисний Центр "Вясна"

Щонайменше 26 журналістів та працівників засобів масової інформації продовжують утримуватися в ізоляторах і колоніях. Понад 50 неприбуткових організацій були ліквідовані владою протягом липня, а ряд громадських організацій знято з реєстрації.

Дані білоруської влади

Генеральний прокурор заявив, що в Білорусі відкрито понад 4200 кримінальних справ, пов'язаних з так званим екстремізмом та тероризмом. За його словами, вже порушено 803 кримінальні справи проти 1116 осіб. Розглянуто 704 кримінальні справи проти 955 осіб.

Водночас Слідчий комітет повідомив про порушення 4691 кримінальну справу за 4196 фактами з серпня 2020 року, "прояви, пов'язані з незаконними масовими подіями, заворушеннями, протестами, посяганням на державний суверенітет та громадську безпеку, навмисним знищенням та пошкодженням майна, насильством». та погрози на адресу чиновників та членів їх сімей".

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Серед зареєстрованих найбільшу частку мають злочини, передбачені ст. 341 (осквернення будівель та пошкодження майна) та ст. 369. Розслідування 857 кримінальних справ завершено; з них прокурор для направлення до суду передав 825 кримінальних справ за 1 184 злочини.

"Приходили нескінченні дзвінки про затримання, побиття, кульові поранення журналістів"

Заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Гарецький пригадує, що масові порушення прав представників ЗМІ почалися з перших днів після виборів. У 2017 році, каже чоловік, в Білорусі на акціях були десятки затриманих.

Тому, до 9 серпня журналісти готувалися працювати в екстреному режимі. Однак, перші затримання розпочалися ще в суботу, за день до виборів. І весь наступний тиждень, каже журналіст, був "нескінченним потоком інформації про репресії та затримання".

Нагадаю, що у нас не було інтернету в Білорусі десь з середини 9 серпня до 11 серпня, працював тільки Telegram. Я просинався зранку, включав комп’ютер, приходили нескінченні дзвінки про затримання, побиття, кульові поранення журналістів,

– розповідає Горецький.

"Ми намагалися перевіряти цю інформацію та розміщувати в Telegram. Я на днях дивився гарячу стрічку тих серпневих подій. Це були три дні, коли ти встаєш о 7:00 ранку, починаєш обдзвонювати поліцію, ізолятори, дізнаватися, де вчорашні затримані. Потім ти систематизуєш інформацію, шукаєш адвокатів, а з середини дня починаються нові затримання колег і до пізньої ночі ти знову в цьому живеш", – згадує він.

9 серпня журналісти готувалися працювати в екстреному режимі – Борис Горецький / Фото – фейсбук Бориса Горецького

Заступник голови Білоруської асоціації журналістів зазначає, що в перші дні протестів було затримано близько сотні людей. В четвер, 12 серпня, після виборів влада дала "задній хід" й з’явився інтернет. А в ніч з 12 на 13 серпня почали масово випускати людей з різних ізоляторів. Це були "жахливо побиті люди в крові та з переломами", пригадує чоловік.

У нас є багато потерпілих. Журналістка "Белсат ТВ" Олена Дубовік потрапила до лікарні, журналістка "Нашої ниви" Наталія Лубневська була підстрелена та провела 38 днів у лікарні,

– пригадує Горецький.

Квіти краще куль, ланцюг солідарності у Білорусі, 2020 рік / Фото – TUT.BY

"Тренд" минулого року"

Борис Горецький каже, що за цей рік Білорусь змінилася до невпізнаваності. Адже "до минулого літа наша країна все ж таки була острівцем стабільності із присмаком плісняви, але, як мінімум, був якийсь статус-кво між владою, медіа, правозахисниками та суспільством". З 9 серпня 2020 року і надалі, каже заступник голови Білоруської асоціації журналістів, громадяни зіштовхнулися з "небувалою ніколи раніше хвилею репресій проти багатьох прошарків населення та представників різних професій". У Білорусь летять численно громадяни Ірану та Іраку для нелегального переходу кордону. Своєю чергою Литва їх не пускає до себе, а Білорусь не дає їм повернутися. Це дійшло до страшного абсурду,

– каже Горецький. "Білоруські прикордонники – ті, які дали їм виїхати, потім стають зі щитами й не дають людям повернутися. Литовські правозахисники розповідають, що чутні постріли з кулеметів у повітря, щоб люди не поверталися у Білорусь. Медіа облетіли кадри, як люди на маленькій смузі між двома державами гріються біля вогню та сушать речі від дощу. До такого стану наша країна, на жаль, докотилася. Це лише один приклад. Тисячі активістів, правозахисників, журналістів були змушені виїхати. Велика кількість політв’язнів – "тренд" минулого року", – впевнений він. Політика Лукашенко слухає вказівки Путіна: навіщо Білорусі скандал із біженцями у Литві

"За кожну пряму трансляцію отримувала добу"

Громадянка Білорусі Олена Янушковська розповіла, що її випустили з ІТТ 10 серпня 2020 року. Жінка всю ніч дивилася новини. За її словами, це була "війна, де зривалися гранати, а люди у відповідь кидали феєрверки та петарди".

Боротьба йшла з перемінним успіхом, було страшно, і одночасно, гордість брала за наших людей. 11 серпня, у нас у Вітебську (місто на північному сході Білорусі) хапали всіх, хто був в районі вулиці Чкалова, мені дивом вдалося уникнути затримання,

– каже Янушковська.

За її словами, наступного дня вийшли всі дівчата, молодь, медики. "Все це я висвітлювала на своєму каналі, вела стрімінг-трансляцію все, що могла. За кожну пряму трансляцію отримувала добу і непомірні штрафи, вела стрими з судилищ. Атмосфера єднання і свободи на перше протестах, була неймовірно дивовижна. Ми відчували себе однією сім'єю, єдиною силою, де плече ближнього було рідним. Так почала відродження білоруська нація", – вважає вона.

Ми відчували себе однією сім'єю, єдиною силою / Фото – фейсбук Олени Янушковської

Жінка каже, що за рік Білорусь дуже змінилася, адже "все, що заговорювалося і ховалося, стало очевидним". За її словами, Олександр Лукашенко "відкрито ненавидить свій народ, влаштував геноцид і в хід пустив все: репресії, катування, вбивства". Він, каже білоруска, готовий на все, аж до масових розстрілів людей. А через падіння економіки у країні, відсутність коштів та намагання зберегти владу від "кланяється всім на утримання силовиків".

Особливо прогинається перед Путіним. Той все ще дає хоч якісь гроші, натомість на незалежність Білорусі. За його наказом безжально вирубуються ліси, навіть в заповідних місцях, займається контрабандою сигарет і людей, намагаючись насолити сусідам, і заробити на цьому. Люди мруть від коронавірусу, ціни зросли, законів немає,

– зазначила громадянка Білорусі.

"І в будь-який момент полум'я спалахне з новою, шаленою силою"

За її словами, режим Лукашенка повністю втратив контакти з Європейським Союзом та іншими партнерами, залишилася тільки Російська Федерація, де "йде гра в одні ворота". Янушковська зазначає, що незмінним залишається лише одне – неприйняття цього режиму.

Жодні репресії не можуть це зупинити. Вогонь начебто загасили, але всередині все тліє, як торф на болоті – вигорає, захоплюючи всі шари, все глибше та ширше. І в будь-який момент полум'я спалахне з новою, шаленою силою,

– каже жінка.

Правозахисник, активіст з Білорусі Руслан Гусейнов розповідає, що з 2020 року триває посилене знищення білоруського народу – людей саджають у в’язниці, їм дають великі строки. Більшість закритих – це молодь.

Спецслужби знищують активістів - правозахисник Руслан Гусейнов, справа, Фото – фейсбук Руслана Гусейнова.

Триває переслідування від чинної нелегітимної терористичної влади. Вона включає КДБ, ФСБ та інші спецслужби для знищення тих активістів, які допомагають людям втікати з країни від кримінального переслідування,

– каже активіст.

Гусейнов зазначає, що аналогічні випадки з вбивствами були й у Білорусі. Зокрема, повішеним знаходили співробітників міліції та активіста у Мінській області.

І додав: "Режиму це не подобається і він будь-якими методами включає свої "сині руки" і відправляє вбивць. Вбивці вбивають як це було в Україні з Головою "Білоруського Дому в Україні" Віталієм Шишовим. Вони вбили його, завезли у ліс та повісили".

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Правозахисник також додав, що у Конгресі США закликали створити міжнародний трибунал щодо Лукашенко. Так, співголова Комісії з прав людини в Палаті представників Крістофер Сміт вважає ефективним звернення з приводу дій Лукашенко в Міжнародний кримінальний суд.

"А ле поруч з нами були наші діти"