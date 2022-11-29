Мамо, я під Бахмутом: мережу розчулив тренд про повідомлення людині, яка його ніколи не побачить

У мережі поширили тренд, у якому пропонують залишити повідомлення людині, яка ніколи цього не побачить. Користувачі очікували знайти там зізнання у коханні, однак в коментарях було інше.

Люди знайшли можливість сказати про наболіле. Більшість коментарів – від українських захисників, які зізнавались родичам, що насправді перебувають не в безпечному місці, а на першій лінії фронту, передає 24 канал.

Важливо Окупанти завдають до 200 ударів за добу: під Бахмутом йде головна битва за Україну

Користувачі зізнаються, що коментарі неможливо читати без сліз. Зазначають, що після прочитаного серце розривається.

Що лишали в коментарях

Мій любий синочку, чекаємо тебе з полону. Будь ласка, виживи та повертайся додому.

Я знаю, що ти пішов в ЗСУ. Просто бережи себе, ми тебе дуже чекаємо.

Мамо, я на першій лінії.

Вибач, мамо, я не на навчанні в Києві, я на війні. Я не можу довго говорити не через те, що пишу курсову та готуюсь до екзамену, а тому, що зараз – під Бахмутом.

Мамо, я не в Польщі, я на війні.

Крім того, під відео – багато теплих слів до тих, кого вже немає. Люди звертались до рідних, друзів та коханих. Загалом під постом вже зібралось понад 14 тисяч коментарів.

Дивіться відео зі зворушливим трендом:

Яка ситуація на фронті

Найзапекліші бої йдуть на Бахмутському напрямку. Крім того, росіяни намагаються наступати біля Авдіївки. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що це – епіцентр головної битви України. За добу окупанти завдають 180 – 200 ударів з артилерії по позиціях наших військових. Однак бійці тримаються й продовжують нищити ворога. Наприклад, нещодавно спецпризначенці знищили пункт спостереження окупантів їхніми ж ракетами.

В американському Інституті вивчення війни переконані, що Росія бреше про просування на цьому напрямку. Вагнерівці, які базуються біля Бахмута, просуваються там всього на 100 чи 200 метрів на день.

На інших напрямках окупанти обстрілюють лінію фронту, на Півдні вони готуються до оборони.

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