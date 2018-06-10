Тренд 2018: як носити сумку-тоут

Прагнення жінки носити з собою все необхідне, призвело до популярності "оверзайз" сумок. Так, найактуальнішою цього сезону є сумка-тоут (tote – з англ. переносити).

У 2018 році сумки-тоут заслужено матимуть пік популярності. Тоут може бути у різних кольорах: від пастельного з темною обробкою швів, до рожевих, сіро-синіх, винних і темно-зелених, геометричної форми, з застібкою або без.

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У XVII столітті з'явилося поняття тоут вперше – тоді так називали мішки з щільної тканини, з якими йшли за покупками.

Допис, поширений Fleur des Fleurs (@fleurdesfleurs) 7 Чер 2018 р. о 10:18 PDT

Зокрема, щоб виглядати жіночною з такою сумкою, варто її поєднувати з акуратними туфлями. Наприклад, kitten-heels. Стосовно одягу окремих правил немає.

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