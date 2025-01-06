Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Уряд також планує штрафувати роботодавців, які порушують правила обліку робочого часу.

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Що відомо про скорочення робочого тижня в Іспанії

Уряд Іспанії погодився зменшити максимальну кількість робочих годин на тиждень з 40 до 37,5, при цьому зберігши рівень зарплати працівників. Міністерка праці та соціальної економіки Йоланда Діас та представники профспілок UGT і CCOO відзначили це як історичний крок.

Діас заявила, що цим рішенням країна "розраховується з боргом" перед робітниками.

Сьогодні ми розраховуємося з боргом перед робітниками Іспанії… з новими поколіннями, які розуміють, що особистий час – це не розкіш, а фундаментальне право,

– сказала міністерка.

Цей крок, який планують впровадити до кінця 2025 року, торкнеться близько 12 мільйонів працівників з нестабільними умовами праці. Всі години понад 37,5 будуть вважатися понаднормовими.

Уряд також планує вводити штрафи для роботодавців, які порушуватимуть правила обліку робочого часу, з розміром штрафу до 10 тисяч євро за кожного працівника.

Зауважимо, у 2023 році в Іспанії вже тестували чотириденний робочий тиждень, і більшість працівників оцінили ініціативу позитивно, адже це сприяло підвищенню продуктивності та покращенню фізичного і психологічного стану.

Чому бізнес проти скорочення робочого тижня в Іспанії

Підприємці вважають, що ця ініціатива занадто затратна для них, оскільки їм доведеться платити працівникам більше за зменшений робочий час. Також за понаднормові години доведеться доплачувати.

Міністр економіки Карлос Куерпо запропонував відкласти повне введення скороченого робочого тижня до початку 2026 року, щоб дати можливість малому бізнесу краще підготуватися та забезпечити захист їхніх інтересів.

Це питання буде розглядатися в парламенті, де є прихильники чотириденного робочого тижня, а також ті, хто виступає проти такої ініціативи через можливі негативні наслідки для бізнесу.