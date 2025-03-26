І першою в Австро-Угорщині виклик цій системі кинула Софія Окуневська-Морачевська, котра стала першою медикинею в імперії. Що відомо про її шлях – розповідає 24 Канал з посиланням на блогерку Krapka Krapka.

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Як Софія Окуневська-Морачевська йшла проти системи

Софія народилася на Галичині. Вона була двоюрідною сестра ідеологині українського фемінізму Наталії Кобринської та подругою письменниці Ольги Кобилянської.

Наприкінці ХІХ століття університет у Цюриху, що у Швейцарії, першим у Європі допустив до навчання жінок. Цим скористалися Софія Окуневська-Морачевська та Наталія Кобринська – перша поїхала вивчати медицину, а друга – політологію.

У 1896 році Софія Окуневська-Морачевська захистила докторську дисертацію на тему "Зміни в крові під впливом анемії" та здобула ступінь докторки медицини. Але навіть попри це роботу знайти було надзвичайно складно, бо все ще медицина вважалася "чоловічою" справою.

Вона повернулася на батьківщину й почала працювати у Львові. Там вона організовувала курси для сестер милосердя та курси акушерок. Софія активно працювала над українським словником медичної термінології.

Також Софія Окуневська-Морачевська першою в Австро-Угорщині застосувала променеву терапію для лікування онкології й започаткувала лікування раку шийки матки за методом Марії Склодовської-Кюрі.

Більше про життя першої в Україні лікарки: дивіться відео

Під час Першої світової війни Софія Окуневська-Морачевська працювала в польових госпіталях австро-угорської армії та рятувала життя українських солдатів.