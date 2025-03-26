И первой в Австро-Венгрии вызов этой системе бросила София Окуневская-Морачевская, которая стала первым медиком в империи. Что известно о ее пути – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Krapka Krapka.

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Как София Окуневская-Морачевская шла против системы

София родилась в Галичине. Она была двоюродной сестрой идеолога украинского феминизма Натальи Кобринской и подругой писательницы Ольги Кобылянской.

В конце XIX века университет в Цюрихе, что в Швейцарии, первым в Европе допустил к обучению женщин. Этим воспользовались София Окуневская-Морачевская и Наталья Кобринская – первая поехала изучать медицину, а вторая – политологию.

В 1896 году София Окуневская-Морачевская защитила докторскую диссертацию на тему "Изменения в крови под влиянием анемии" и получила степень доктора медицины. Но даже несмотря на это работу найти было чрезвычайно сложно, потому что все еще медицина считалась "мужским" делом.

Она вернулась на родину и начала работать во Львове. Там она организовывала курсы для сестер милосердия и курсы акушерок. София активно работала над украинским словарем медицинской терминологии.

Также София Окуневская-Морачевская первой в Австро-Венгрии применила лучевую терапию для лечения онкологии и начала лечение рака шейки матки по методу Марии Склодовской-Кюри.

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Во время Первой мировой войны София Окуневская-Морачевская работала в полевых госпиталях австро-венгерской армии и спасала жизни украинских солдат.