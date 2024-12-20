Через це владі довелося змінити правила встановлення вітряних турбін, а ті, які не відповідають новим нормам – демонтувати. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Honolulu Civil Beat.

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Як турбіни нашкодили людям

Ще у 2019 році у місті Кагуку в штаті Гаваї розгорнули вітряні турбіни, висотою 173 метри. Місцеві мешканці виступали категорично проти їхнього встановлення, що навіть переросло в протести, однак вітряки все одно встановили та запустили.

Однак навіть після цього люди не зупиняли протести. Після запуску турбін мешканці Кагуку почали скаржитися на головний біль та порушення сну, причиною яких стали вітряки. А ще місцеві жителі казали, що їхній добробут страждає від близькості турбін, і що їх дратує мерехтіння тіней, спричинене призахідним сонцем, яке світить крізь обертові лопаті.



На Гаваях кажуть, що вітрогенератори шкодять їм / Фото Pexels

Ба більше, кілька вітряків розташовані лише за 580 метрів від початкової школи міста, через що місцеві мешканці висловили побоювання, що це може загрожувати дітям, якщо будуть механічні несправності турбіни чи лопатей.

У відповідь на це місцева влада схвалила закон, відповідно до якого відстань між турбінами та житловими будинками має становити не менше 2 кілометрів або ж бути в 10 разів більшою за висоту турбіни.

Відповідно турбіни, які зараз порушують це правило, демонтують після того, як завершаться поточні контракти на виробництво електроенергії. Першу партію виведуть з експлуатації до 2031 року, другу – до 2040.

Експерти стверджують, що ситуація на Гаваях можу змусити інвесторів ставитися обачніше до вкладів у відновлювальну енергетику.