Тренер "Динамо" вдруге одружився та показав чарівну дружину: фото

Помічник головного тренера "Динамо" Олег Лужний вдруге одружився.

Тренер киян розповів про свою кохану Юлію в інтерв'ю Footballhub.

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"Яка найбільша зміна відбулась у моєму житті в останній час? Не так давно я одружився. Моя дружина Юлія також любить спорт: зараз збираємось їхати кататись на лижах. Влітку разом бігаємо. Вона дуже добре розуміє мене та допомагає "перемикатись" після непростих матчів.

Я людина емоційна, тому часто після непростого матчу нервую, довго думаю про саму гру. Ми познайомились зовсім випадково і з того часу наші дороги зійшлись. Я почуваю себе щасливим", – розповів Лужний.

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