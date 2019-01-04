Тренер "Леганеса" неоднозначно прокоментував долю Луніна в команді

Головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно висловив бажання зберегти Андрія Луніна в зимове трансферне вікно. Однак, за його словами, цю позицію все одно потрібно підсилити.

"Я б хотів, щоб він залишився у команді. Думаю, у нас є два хороших воротарі, але ця позиція все одно потребує посилення", – цитує наставника іспанців Mundo Deportivo.

Читайте також: Лунін звернувся до керівництва "Леганесу" щодо його перебування у клубі

"Ми маємо вигоду від того факту, що "Реал" вклав гроші в цього гравця, але ми думаємо як краще для команди, залишити всі сторони задоволеними складно.

Лунін щасливий у "Леганесі", він тут дорослішає. Ми в нього вкладаємо гроші й багато роботи, щоб він ближче познайомився з чемпіонатом, мовою, полями, стилями... Це все кроки вперед в його кар'єрі, "Леганес" дуже допомагає йому в цьому", – сказав Пеллегріно.

Нагадаємо, що раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що мадридський "Реал" планує терміново повернути українця Луніна.