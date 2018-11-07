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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Тренер "Шахтаря" зізнався, що не знає, хто такий Олександр Усик

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      Паулу Фоснека не знає, хто такий Олександр Усик
      Паулу Фоснека не знає, хто такий Олександр Усик

      Головному тренеру "Шахтаря" Паулу Фонсеці перед матчем Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" довелося відповідати на питання не тільки про футбол, а й про бій українського боксера Олександра Усика.

      Зазначимо, що на цьому тижні Манчестер прийме також бій боксера Олександра Усика, який зустрінеться проти Тоні Белью в титульному бою. Але Фонсеці про це нічого невідомо.

      Читайте також: Як Усик тренується перед поєдинком з Белью: фото

      Усик? Хто це? Я не фанат боксу. Що я можу сказати про це? Сподіваюся, ми зможемо виграти. Мені трохи соромно, за те, що я далекий від реальності в боксі. Але з цього приводу – ми не можемо залишитися тут. У нас важливий матч в Полтаві на вихідних. Нам потрібно буде відпочити і підготуватися до гри,
      – сказав головний тренер "Шахтаря" на передматчевій прес-конференції.

      Нагадаємо, що в суботу, 10 листопада, Олександр Усик захищатиме всі свої титули в поєдінку з екс-чемпіоном світу Тоні Белью.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Усик – Белью Олександр Усик Бокс Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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