Тренер "Шахтаря" зізнався, що не знає, хто такий Олександр Усик

Головному тренеру "Шахтаря" Паулу Фонсеці перед матчем Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" довелося відповідати на питання не тільки про футбол, а й про бій українського боксера Олександра Усика.

Зазначимо, що на цьому тижні Манчестер прийме також бій боксера Олександра Усика, який зустрінеться проти Тоні Белью в титульному бою. Але Фонсеці про це нічого невідомо.

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Усик? Хто це? Я не фанат боксу. Що я можу сказати про це? Сподіваюся, ми зможемо виграти. Мені трохи соромно, за те, що я далекий від реальності в боксі. Але з цього приводу – ми не можемо залишитися тут. У нас важливий матч в Полтаві на вихідних. Нам потрібно буде відпочити і підготуватися до гри,

– сказав головний тренер "Шахтаря" на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що в суботу, 10 листопада, Олександр Усик захищатиме всі свої титули в поєдінку з екс-чемпіоном світу Тоні Белью.

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