Тренер збірної України U-20 не зміг перевірити гравця "Динамо" через Шевченка

Наставник збірної України U-20 Олександр Петраков під час минулих зборів зіткнутися з великими кадровими проблемами.

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Команда Петракова завершила перший етап підготовки до чемпіонату світу, який проходитиме з 23 травня по 15 червня наступного року в Польщі. Однак наставник юнаків не зміг зібрати всіх найсильніших.

Зокрема, Петраков розчарований, що до табору команди не приїхав гравець "Динамо" Віталій Миколенко, який є віце-капітаном в юнацькій збірній.

Віталій Миколенко, як відомо, був у розташуванні головної команди країни. Ми раді за нашого віце-капітана, який привернув увагу Андрія Шевченка і його помічників, але нам його дуже бракувало,

– цитує Петракова прес-служба ФФУ.

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Ще шість футболістів збірної України U-20 не змогли повноцінно взяти участь в зборах з різних причин.

На жаль, хлопці, які були покликані замінити травмованих, мене, якщо відверто, поки що не вразили. Так, вони старалися, але рівень їхньої майстерності залишає бажати кращого. Попереду ще дуже багато роботи, а часу до чемпіонату світу не так багато,

– резюмував тренер.

Наступний збір команди U-20 відбудеться наприкінці березня.