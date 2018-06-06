Тренер збірної України з футболу покидає команду, він може перейти у московський "Спартак"

Тренер збірної України з футболу Рауль Ріанчо покидає команду. За попередніми даними, він може увійти до тренерського штабу московського "Спартака".

Відповідну інформацію підтвердив головний тренер національної збірної Андрій Шевченко в коментарі ФФУ.

"Також хотiв би повiдомити, що припинив спiвпрацю зі збірною України один із наших тренерів – Рауль Ріанчо. Він залишає команду. Ми дуже вдячні Раулю за його роботу й бажаємо успіхів у майбутньому", – заявив Андрій Шевченко.

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За попередніми даними ЗМІ, які були опубліковані раніше, Рауль Ріанчо ввійде в тренерський штаб московського "Спартака". Головним тренером московського клубу є Массімо Каррера.

Варто додати, що Рауль Ріанчо з 2009 до 2014 роки працював тренером у російському "Рубіні", а коли київське "Динамо" очолив Сергій Ребров, став його помічником. У 2016 році, з призначенням на посаду головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка, Ріанчо увійшов у його тренерський штаб.