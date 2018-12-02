Тренери "Шахтаря" та "Олімпіка" зчепилися у словесній перепалці після гри: відео

Між головними тренерами "Шахтаря" і "Олімпіка" Паулу Фонсекою і В'ячеславом Шевчуком виник словесний конфлікт після гри.

Тренери зчепилися у підтрибунному приміщенні ОСК "Металіст" після матчу, який завершився нічиєю.

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Шевчук, який не так давно захищав кольори "Шахтаря", скаржився на асистента Фонсеки, який, за словами тренера гостей, ображав його.

Сам Фонсека відповідав, що "Олімпік" грав у дуже захисний футбол.

Нагадаємо, що "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок у кінці гри завдяки голу Мораєса, який був забитий з положення поза грою.