Тренери "Шахтаря" та "Олімпіка" зчепилися у словесній перепалці після гри: відео
Між головними тренерами "Шахтаря" і "Олімпіка" Паулу Фонсекою і В'ячеславом Шевчуком виник словесний конфлікт після гри.
Тренери зчепилися у підтрибунному приміщенні ОСК "Металіст" після матчу, який завершився нічиєю.
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Шевчук, який не так давно захищав кольори "Шахтаря", скаржився на асистента Фонсеки, який, за словами тренера гостей, ображав його.
Сам Фонсека відповідав, що "Олімпік" грав у дуже захисний футбол.
Нагадаємо, що "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок у кінці гри завдяки голу Мораєса, який був забитий з положення поза грою.
Джерело: 24 Канал
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