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      Тренери "Шахтаря" та "Олімпіка" зчепилися у словесній перепалці після гри: відео

      998 Читать новость на русском
      Паулу Фонсека
      Паулу Фонсека / shakhtar.com

      Між головними тренерами "Шахтаря" і "Олімпіка" Паулу Фонсекою і В'ячеславом Шевчуком виник словесний конфлікт після гри.

      Тренери зчепилися у підтрибунному приміщенні ОСК "Металіст" після матчу, який завершився нічиєю.

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      Шевчук, який не так давно захищав кольори "Шахтаря", скаржився на асистента Фонсеки, який, за словами тренера гостей, ображав його.

      Сам Фонсека відповідав, що "Олімпік" грав у дуже захисний футбол.

      Нагадаємо, що "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок у кінці гри завдяки голу Мораєса, який був забитий з положення поза грою.

      Теги: Спорт ФК Олімпік Шахтар УПЛ Футбол
      Джерело: 24 Канал
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