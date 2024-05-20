Військові показали, як відбувається тренування пілотів на тренажері винищувача F-16 від Чехії

Повітряні сили ЗСУ показали, як відбувається тренування наших пілотів на тренажері F-16. Адже українські льотчики вже відпрацьовують бойові місії.

Начальник групи обслуговування тренажерів Дмитро пояснив, чому отримання цієї сучасної платформи стало справжнім "проривом".

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Як відбуваються тренування на тренажері F-16

Дмитро, який 20 років займається авіатренажерами літаків типу "Су" та "МіГ", розповів, що у переважної більшості наших авіатренажерів давно вийшов ресурс. Натомість складати тренажер F-16 – одне задоволення. Наші військові упорались швидко та одразу приступили до перших тестових запусків.

Відверто кажучи, я перший в Україні сів в кабіну нового тренажера. До цього часу випробував на собі чимало радянських версій. Також "літав" на багатьох авіасимуляторах F-16, які давно в розпорядженні наших авіаційних бригад. У перші ж секунди "польоту" на повноцінному тренажері зрозумів – це просто небо і земля. Реалістичність відчуттів, перевантаження, величезний вибір карт, режимів, сценаріїв, можливість відпрацьовувати застосування різного озброєння, моделювати дії в позаштатних ситуаціях… Це дійсно зовсім інший рівень технологій,

– пояснив начальник групи обслуговування тренажерів.

За словами Дмитра, ЗСУ використовують тренажери з використанням віртуальної реальності на прикладі переносного зенітно-ракетного комплексу й так далі.

"Авіація не відстає в пошуку сучасних технологічних і ефективних рішень", – заявив військовий.

Він пояснив, що обслуговувати новий тренажер – це одне задоволення.

Як відбуваються тренування на новому тренажері / Фото Повітряних сил ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що найближчим часом такими платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації.

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