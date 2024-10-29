"Сучасний арсенал на 94%": Путін оголосив про проведення тренувань ядерних сил

У вівторок, 29 жовтня, Владімір Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування. У ході цих тренувань планується відпрацювання пусків ракет.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Путін продовжує відкрито погрожувати Заходу ядерною зброєю.

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Тренування ядерного стримування

Під час свого виступу Владімір Путін заявив, що тренування проводять через "зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків". Водночас диктатор стверджує, що використання ядерної зброї є "крайнім, винятковим заходом забезпечення безпеки держави".

Разом з тим ми добре розуміємо, що саме ядерна тріада продовжує залишатися надійним гарантом суверенітету та безпеки нашої країни,

– каже Путін.

За його словами Росії "важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили".

Ба більше Путін пригрозив, що Росія й надалі удосконалюватиме стратегічні сили стримування, переконуючи, що ресурси для цього є.

Крім того, він заявив, що оснащеність ядерного арсеналу Росії "сучасними зразками озброєння досягла близько 94%".

Однак зауважимо, що наразі достеменно невідомо, у якому стані перебуває "ядерне господарство" Росії. Проте є підстави для припущень, що зараз ворог не може використовувати більшість свого ядерного спадку.

Це стосується проблем із "Воєводами", шахтні установки до яких обслуговувала до 2014 року Україна. А також росіяни вже неодноразово невдало випробовували ракети "Сармат", однак досі активно ними погрожують. Варто згадати і затримку з "Посейдонами" й атаки но носії "ядерної тріади" Росії на аеродромі в Енгельсі.