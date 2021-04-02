Третина дипломатичної місії: в Італії назвали кількість шпигунів Росії

В Італії акредитували приблизно 80 співробітників російського посольства, які працюють на Головне управління російської розвідки, Службу зовнішньої розвідки та ФСБ. Це третина дипломатичного представництва Росії.

Щонайменше 80 російських дипломатів займаються в Італії саме шпигунством. Видання отримало відповідну інформацію від італійської контррозвідки.

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Представники дипмісії, за даними ЗМІ, вербують нових агентів, збирають для ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки Росії секретну інформацію. Також вони створюють і контролюють мережу інформаторів.

Останньою відповідною гучною справою в Італії стало затримання двох осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, серед затриманих – офіцер російського посольства. Через це 31 березня міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла Сергія Разова.

Що відомо про російських шпигунів в Італії

Двоє дипломатів Росії, Олексій Немудров і Дмитро Остроухов Двоє, які завербували італійця, вже відлетіли до Москви. Вони отримали наказ про депортацію, проте змогли уникнути арешту.

Також 30 березня в Римі затримали російського офіцера при посольстві Росії і офіцера ВМФ Італії Вальтера Биото за звинуваченням у шпигунстві. Затримання відбулося після передання секретної інформації італійським офіцером росіянину.