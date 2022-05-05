Третій день важких боїв на "Азовсталі" і зірвана евакуація, – звернення захисників Маріуполя

Йде третя доба, як ворог прорвався на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Захисники міста звернулися до світу.

На заводі тривають важкі кровопролитні бої. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, позивний – "Калина".

Важливо У Маріуполі ворог намагається поховати якомога більше цивільних до 9 травня

Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з силами противника, які переважають.

Вони проявляють таку витримку та героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним Батьківщині,

– додав Паламар.

Зірвана евакуація та звернення до президента

"Калина" наголосив, що росіяни вчергове порушили обіцянку щодо перемир'я та не дозволили евакуюватись цивільним. Тому Паламар закликав світ евакуювати мирних жителів з "Азовсталі", а також звернувся до Верховного Головнокомандувача.

Необхідно подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках, бо не мають належного лікування.

Він просить дати можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатись зі своїми героями.

Відреагуйте на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю та безкарністю,

– сказав заступник командира.

Штурм "Азовсталі": що відомо

Напередодні, 4 травня ЗМІ повідомили про те, що російські військові прорвалися на територію "Азовсталі". Із нашими захисниками зник зв'язок.

Згодом нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія підтвердив, що ворог – на території "Азовсталі". Але він зазначив, що зв'язок із воїнами був. У Генштабі розповіли, що росіяни справді штурмують завод, хоч успіхів не мають.

Ввечері звернення записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він сказав, що триває вже друга доба, як ворог прорвався на територію "Азовсталі". Ідуть важкі бої, але бійці продовжують мужньо тримати оборону.

Вже 5 травня радник глави ОП Олексій Арестович стверджував, що російських окупантів більше немає на території заводу "Азовсталь". Українські військові відбили штурм ворога.

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