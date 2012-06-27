Третій раунд переговорів і нападки на "агресивний Захід": Путін зробив низку заяв
Путін провів пресконференцію після "Євразійської економічної ради" в Мінську. Він зробив низку заяв про переговори з Україною та знову розкритикував "агресивний Захід"
Головні заяви російського диктатора у Мінську передає 24 Канал.
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Путін каже, що Росія нібито готова до зменшення оборонних витрат у перспективі, а ось Захід навпаки. Зустріч з Трампом, за словами Путіна, цілком можлива. Трамп щиро прагне врегулювання конфлікту навколо України, вважає Путін. Відносини між США та Росією, як він зазначив, "починають вирівнюватися". За словами Путіна, темп росту ВВП у Росії цьогоріч буде менший, але це нібито через боротьбу з інфляцією. "Що більше санкцій, то гірше для тих, хто ці санкції вводить", – каже Путін Путін заявив, що "переворот" в Україні підтримував Захід, а зараз, мовляв, "вони або самі ідіоти, або нас (росіян) за дурачків приймають". "Мілітаристський угар Заходу заснований на тезі про "агресивність" Росії, але там усе переставляють з ніг на голову", – вважає Путін. Самі скоро здохнуть, а нас хоронять, За словами Путіна, Росія витрачає на оборону 13,5 трильйонів рублів (150-170 мільярдів доларів). Це 6,3% ВВП країни. "Це немало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", – додав кремлівський очільник. Він додав, що ці витрати "абсолютно не націлені" на агресію щодо Європи, а лише на "завершення спецоперації з потрібним результатом". Росію "кинули" з приводу нерозширення НАТО на схід, хоча говорили "ні дюйма", було кілька хвиль розширення, Темою наступного раунду переговорів повинно стати врегулювання проєктів меморандумів Росії та України, – Путін. За словами російського диктатора, переговірники України та Росії перебувають у постійному контакті. Зокрема обговорюється можлива наступна дата переговорів. Росія готова до третього раунду переговорів з Україною, Росія готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, заявив Путін. Проекти України та Росії – два прямо протилежні меморандуми, в цьому немає нічого дивного, Путін повідомив, що у Мінську обговорив ситуацію навколо України і з президентом Узбекистану, і з наслідним принцом Абу-Дабі.
Путін заявив, що може зустрітися з Трампом
– Путін про санкції Заходу.
Путін назвав оборонні витрати Росії
Путін жаліється, що Росію "кинули"
– пожалівся Путін.
Путін розповів про нібито підготовку до нового раунду переговорів
– Путін.
– Путін.
Путін каже, що Росія нібито готова до зменшення оборонних витрат у перспективі, а ось Захід навпаки.
Зустріч з Трампом, за словами Путіна, цілком можлива.
Трамп щиро прагне врегулювання конфлікту навколо України, вважає Путін.
Відносини між США та Росією, як він зазначив, "починають вирівнюватися".
За словами Путіна, темп росту ВВП у Росії цьогоріч буде менший, але це нібито через боротьбу з інфляцією.
"Що більше санкцій, то гірше для тих, хто ці санкції вводить", – каже Путін
Путін заявив, що "переворот" в Україні підтримував Захід, а зараз, мовляв, "вони або самі ідіоти, або нас (росіян) за дурачків приймають".
"Мілітаристський угар Заходу заснований на тезі про "агресивність" Росії, але там усе переставляють з ніг на голову", – вважає Путін.
Самі скоро здохнуть, а нас хоронять,
За словами Путіна, Росія витрачає на оборону 13,5 трильйонів рублів (150-170 мільярдів доларів). Це 6,3% ВВП країни.
"Це немало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", – додав кремлівський очільник.
Він додав, що ці витрати "абсолютно не націлені" на агресію щодо Європи, а лише на "завершення спецоперації з потрібним результатом".
Росію "кинули" з приводу нерозширення НАТО на схід, хоча говорили "ні дюйма", було кілька хвиль розширення,
Темою наступного раунду переговорів повинно стати врегулювання проєктів меморандумів Росії та України, – Путін.
За словами російського диктатора, переговірники України та Росії перебувають у постійному контакті. Зокрема обговорюється можлива наступна дата переговорів.
Росія готова до третього раунду переговорів з Україною,
Росія готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, заявив Путін.
Проекти України та Росії – два прямо протилежні меморандуми, в цьому немає нічого дивного,
Путін повідомив, що у Мінську обговорив ситуацію навколо України і з президентом Узбекистану, і з наслідним принцом Абу-Дабі.