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24 Канал Новини світу Третій раунд переговорів і нападки на "агресивний Захід": Путін зробив низку заяв
27 червня, 17:53
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Третій раунд переговорів і нападки на "агресивний Захід": Путін зробив низку заяв

Сергій Попович

Путін провів пресконференцію після "Євразійської економічної ради" в Мінську. Він зробив низку заяв про переговори з Україною та знову розкритикував "агресивний Захід"

Головні заяви російського диктатора у Мінську передає 24 Канал.

Дивіться також Путін заявив про нібито готовність Росії до нових переговорів з Україною

18:15, 27 червня

Путін каже, що Росія нібито готова до зменшення оборонних витрат у перспективі, а ось Захід навпаки.

18:13, 27 червня

Путін заявив, що може зустрітися з Трампом

Зустріч з Трампом, за словами Путіна, цілком можлива.

18:13, 27 червня

Трамп щиро прагне врегулювання конфлікту навколо України, вважає Путін.

Відносини між США та Росією, як він зазначив, "починають вирівнюватися".

18:12, 27 червня

За словами Путіна, темп росту ВВП у Росії цьогоріч буде менший, але це нібито через боротьбу з інфляцією.

18:09, 27 червня

"Що більше санкцій, то гірше для тих, хто ці санкції вводить", – каже Путін

18:08, 27 червня

Путін заявив, що "переворот" в Україні підтримував Захід, а зараз, мовляв, "вони або самі ідіоти, або нас (росіян) за дурачків приймають".

18:07, 27 червня

"Мілітаристський угар Заходу заснований на тезі про "агресивність" Росії, але там усе переставляють з ніг на голову", – вважає Путін.

18:06, 27 червня

Самі скоро здохнуть, а нас хоронять, 
– Путін про санкції Заходу.

18:02, 27 червня

Путін назвав оборонні витрати Росії

За словами Путіна, Росія витрачає на оборону 13,5 трильйонів рублів (150-170 мільярдів доларів). Це 6,3% ВВП країни.

"Це немало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться", – додав кремлівський очільник.

Він додав, що ці витрати "абсолютно не націлені" на агресію щодо Європи, а лише на "завершення спецоперації з потрібним результатом".

18:01, 27 червня

Путін жаліється, що Росію "кинули"

Росію "кинули" з приводу нерозширення НАТО на схід, хоча говорили "ні дюйма", було кілька хвиль розширення, 
– пожалівся Путін.

18:00, 27 червня

Темою наступного раунду переговорів повинно стати врегулювання проєктів меморандумів Росії та України, – Путін.

17:58, 27 червня

Путін розповів про нібито підготовку до нового раунду переговорів

За словами російського диктатора, переговірники України та Росії перебувають у постійному контакті. Зокрема обговорюється можлива наступна дата переговорів.

17:57, 27 червня

Росія готова до третього раунду переговорів з Україною, 
– Путін.

17:56, 27 червня

Росія готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, заявив Путін.

17:55, 27 червня

Проекти України та Росії – два прямо протилежні меморандуми, в цьому немає нічого дивного, 
– Путін.

17:51, 27 червня

Путін повідомив, що у Мінську обговорив ситуацію навколо України і з президентом Узбекистану, і з наслідним принцом Абу-Дабі.