Третій раунд переговорів і нападки на "агресивний Захід": Путін зробив низку заяв

Путін провів пресконференцію після "Євразійської економічної ради" в Мінську. Він зробив низку заяв про переговори з Україною та знову розкритикував "агресивний Захід"

Головні заяви російського диктатора у Мінську передає 24 Канал.

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