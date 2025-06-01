Третій за добу: у Брянській області знову підірвали залізничний міст

У неділю, 1 червня, у Росії кояться дивні речі. У Брянській області стався ще один вибух на залізниці – загалом третій за добу по країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на російські ЗМІ.

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Що відомо про черговий підрив залізниці у Росії

Так, близько 11 години ранку у районі населеного пункту Унеча Брянської області були підірвані залізничні колії. У цей момент там проїжджав шляховимірювальний поїзд.

У місцевих пабліках з посиланням на працівників залізниці повідомляють, що, ймовірно, підірвали міст.

Інцидент вже підтвердила Московська залізниця, проте в своєму стилі. Там написали, що на ділянці Унеча – Жеча Брянської області "під час огляду інфраструктури спеціальною технікою залізничниками виявлено пошкодження колії".

Склад не зазнав пошкоджень, ніхто не постраждав. На цій ділянці тимчасово припинено рух приміських та пасажирських поїздів.

Вибухи на залізниці Росії 1 червня

Ще вже третій подібний інцидент у Росії за добу. Увечері 31 травня міст упав просто на пасажирський потяг, коли той їхав унизу. Повідомляється, що опору могли підірвати. Станом на ранок 1 червня відомо про 7 загиблих, кількість постраждалих зросла до 73.

Тієї ж ночі в Курській області обвалився міст під вантажним локомотивом – частина поїзда впала на автомобільну дорогу. У конструкцію мосту нібито заклали вибуховий пристрій.

Цікаво, що два роки тому, а саме 1 – 2 травня 2023 року вже було подібне. Низка вибухів пролунала на залізниці, у тому числі й у Брянській області, внаслідок чого з рейок зійшли вантажні вагони, що перевозили нафтопродукти та пиломатеріали. Диверсії сталися на ділянках Брянськ – Унеча та Розсуха – Унеча.