Третя атака за 6 днів: вночі у небі біля Києва збили усі російські дрони

Росіяни продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Упродовж ночі ворог випускав безпілотники. Відомо, що всі БпЛА окупантів у небі над Києвом вдалося збити.

Про результативну роботу української ППО розповів глава КМВА Сергій Попко. За його словами, окупанти втретє за останні 6 днів атакували Київ. Правда, цього разу для обстрілу використали дрони.

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Усі безпілотники збили

Він зауважив, що за попередньою інформацією, мовиться про використання іранських дронів-камікадзе "Шахід". Попко також наголосив на тому, що ворог не змінює свою звичну тактику терору. Для атак безпілотниками росіяни обирають темну пору доби, запускаючи їх з різних напрямків.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється,

– зазначив Попко.

Глава КМВА подякував Силам протиповітряної оборони за відмінно та професійно виконану роботу. Адже своїми злагодженими діями вони змогли вкотре "врятувати життя киян та інфраструктуру міста".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграмі о 07:20 розповів, скільки іранських дронів-камікадзе вдалося збити впродовж цієї ночі в небі над Україною. За наявними даними, наші сили ППО знищили 21 "Шахід".



Сили ППО знищили 21 "Шахід" у ніч проти 3 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ​

Що відомо про нічну атаку дронами