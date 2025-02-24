До Києва з візитом прибули представники ЄС і країн-партнерів

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже три роки. У річницю вторгнення до нашої держави прибули високопосадовці ЄС.

Зранку 24 лютого 2025 року стало відомо, що до України прибули Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Кошта. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про візит

У треті роковини початку повномасштабної агресії Росії у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Також у Києві зустріли премʼєра Канади Трюдо, президентів Литви та Латвії – Науседу і Рінкевичса, премʼєра Естонії Міхала та премʼєра Іспанії Санчеса.

Раніше цей візит анонсував Володимир Зеленський на своїй пресконференції 23 лютого. Він сказав, що 24 лютого може стати переломним моментом цієї війни, адже саме у цей день запланована значна кількість візитів наших партнерів.

Також він сказав. що запропонує зустрітись у одній із європейських столиць найближчими тижнями для обговорення наступних кроків. Євросоюз підтримує нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.