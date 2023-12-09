Ціна відбитих земель: бійці 3 штурмової бригади показали жорстокі кадри закріплення на позиціях
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Українські захисники крок за кроком вибивають ворога з наших територій, але ціна за це – надто висока. Під час штурмів Герої отримують серйозні поранення, але поступатися життям і територіями не збираються.
У Третій окремій штурмовій бригаді показали, якою ціною повертається кожен метр української землі. Зокрема, поранення зазнав і Герой, чия камера фіксувала перебіг подій.
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Пекло після штурму
На своєму ютуб-каналі, де воїни опублікували повне відео, мовиться, що події, які показали у мережі, розвиваються на підступах до Андріївки під Бахмутом. Бійці Третьої штурмової бригади були під шквальним ворожим вогнем, але за допомогою титанічних зусиль змогли закріпитися на позиціях.
Тяжкий бій вели бійці 4-ї роти 2-го штурмового батальйону. Російські обстріли не вщухали у лісосмузі ні на мить. Втім, Герої продовжували боротьбу попри все.
У якийсь момент техніка вийшла з ладу й бійцям довелося ховатися від обстрілу у лісосмузі. На жаль, деякі з воїнів отримали поранення. Один військовий зазнав тяжких поранень кінцівок. Коли його транспортували самотужки, то ворог вкотре завдав підступного удару. Поранення отримав і боєць, чия GoPro-камера фіксувала перебіг подій. Зі слів на відео, Герой отримав ураження ноги – ймовірно, перелом.
У складних умовах бійці вирішують евакуювати важкопораненого, а воїн, чия камера усе фіксувала, заховався в окопі від обстрілів. Його побратим говорить, що якнайшвидше повернеться за ним, і наказує у жодному разі не підривати себе.
На щастя, бійця вдалося врятували.
Бійці закріплюються на позиціях під шквальним обстрілом / Увага! 18+ Чутливий контент, переглядати з обережністю! Присутня ненормативна лексика
Яка ситуація на фронті
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог не полишає спроб наступати на Сході України.
- Зокрема, російські окупанти продовжують штурмувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають жорстокі бої. Лише протягом минулої доби українські захисники відбили 35 атак поблизу Авдіївки, ще 24 – біля Мар'їнки.
- Не полишає своїх атак Росія й на Бахмутському напрямку. Там наші захисники мужньо відбили 13 атак.