"Ворог чіплявся за кожен будинок": 3 ОШБр показала кадри зачистки Красногорівки від росіян
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Ввечері 28 лютого стало відомо, що Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки, що у Донецькій області. Наразі бійці оприлюднили кадри зачистки населеного пункту від росіян.
Раніше у зведенні від ЗСУ за 28 лютого мовилося, що Сили оборони продовжували стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки. Втім, станом на зараз один із населених пунктів було успішно відбито.
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Бійці показали кадри зачистки
Аби не дозволити російським військовим закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію. Її мета – зачистити місто від сил ворога.
Як повідомили у 3 ОШБр, минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями.
Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами,
– йдеться у повідомленні захисників.
Бійці зауважили, що бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади було успішно ліквідовано понад 100 російських загарбників. Ці українські захисники й звільнили Красногорівку від ворога.
3 ОШБр показала кадри зачистки від росіян Красногорівки: дивіться відео
Що відомо про звільнення Красногорівки: деталі
- Як розповіли у Третій штурмовій бригаді, за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат.
- Як зрозуміло з карти бойових дій, атакували окупанти Красногорівку з боку Мар'їнки. Це місто російські загарбники остаточно захопили 26 грудня 2023 року.
- Бійцями було успішно ліквідовано близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми". Додають, що окупанти від здачі у полон відмовлялися. Тому їх ліквідували у будинках, які вони зайняли.
- Російським загарбникам, зазнавши колосальних втрат, вдалося захопити те, що залишилося від Авдіївки. Окупанти продовжують рух далі та заявляють, що планують прибрати до своїх лап Куп'янськ, Роботине, а також відвоювати всі території, які наші захисники звільнили з-під окупації.