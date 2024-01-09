Затестити війну: 3 ОШБр дає можливість випробувати себе 7 днів без повісток та мобілізації

Третя штурмова після виходу з-під Бахмута готується стати однією з найтехнологічніших бригад. 24 Канал нагадує про одну з її ініціатив – можливість випробувати свої сили як воїна, не мобілізуючись у військо.

Назва ініціативи вигадлива – "Тестовий тиждень штурмовика". Це аналогія з пробним періодом у цивільному житті, коли потенційний працівник і роботодавець придивляються одне до одного.

Дивіться також Військовий розповів про те, чого можна повчитися в росіян і яких змін потребує суспільство

Переваги тестового тижня

Ми запустили цей пробний тиждень для тих, хто хоче перевірити, чи його фізична підготовка на достатньому рівні для приєднання до лав 3 ОШБр. Крім того, пробний тиждень – це можливість відчути атмосферу нашого двіжу, армійського життя та дух бойового братства Третьої штурмової. Врешті це також шанс здобути базові знання у військовій сфері,

– вказано на сайті 3 ОШБр.

Новачків готують інструктори з великим бойовим досвідом.

Як указують в бригаді, піти з тестового тижня можна в будь-який момент, не чекаючи його завершення. І це головна його перевага. Іще 3 ОШБр не видає повістки та не мобілізує, тому це чудова можливість придивитися до армії для тих, хто не хоче комунікувати з ТЦК.

Щоб записатися на тестовий тиждень, потрібно подати заявку на сайті. В анкеті слід указати ПІБ, мобільний, нік у телеграмі, а також те, чи є ви військовослужбовцем.

Як проходить тестовий тиждень штурмовика

Він складається з трьох частин – теорія і практика з тактики, теорія і практика з медицини, фізична підготовка.

Під час вишколів з тактики вивчають правила поводження, основні стійки та положення, базові вправи, відпрацьовують групові переміщення, опановують основи ведення бою групою, відділенням або взводом. Теоретичні заняття передбачають лекції з сучасної стратегії і тактики ведення бою, схематичний розгляд сценаріїв штурму чи облаштування оборони.

На лекціях та практичних заняттях з тактичної медицини вивчають основи домедичної підготовки, щоб бійці могли допомогти собі чи побратиму до прибуття медиків. На практиці відпрацьовують сценарії надання допомоги та евакуації в поєднанні з тактичною підготовкою.

Хороша фізична форма та витривалість необхідні бійцю для успішного виконання поставлених бойових завдань. Тож під час пробного тижня ти перевіриш свій рівень фізо, зможеш вдосконалити його та в разі потреби знатимеш, над чим ще потрібно попрацювати,

– обіцяють у Третій штурмовій.

А якщо я хочу більше, ніж тиждень

Ті, хто після тестового тижня захоче лишитися в бригаді, будуть проходити Курс молодого бійця. А якщо для цього не вистачить фізичної підготовки – буде допідготовка перед КМБ. Усе про те, як потрапити в Третю штурмову, який має бути базовий рівень підготовки новачків, які вакансії є в 3 ОШБр, – читайте за лінком.